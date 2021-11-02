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Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0324141,35Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0324141,35
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2773800,66
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0826010,64
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,5025730,60
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,4334600,55
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,1277401,56
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0564461,46
Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu1,0589241,44
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,2681471,25
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,3885201,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1340112,83
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0496252,21
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0987542,16
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8784752,12
Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu1,0786191,74
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,2954924,59
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,1571553,31
Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon1,0775622,33
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,3607522,12
Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,0109321,80
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4901071,06
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3065291,02
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,2973220,83
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,6112930,69
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,7314420,52
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0449470,49
Ak Portföy Altın Fonu0,1201240,47
TEB Portföy Altın Fonu0,1272870,46
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,1160780,45
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0512970,45
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,7296600,06
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1426320,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3703590,05
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0405910,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu1,0363040,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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