En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,48 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,07 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,48 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,07 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,106341 -2,48 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,910876 -2,07 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,109317 -1,05 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 78,088469 -0,72 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,016025 -0,70 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,181982 -0,56 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,606332 -0,53 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,682015 -0,49 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,468343 -0,48 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029638 -0,48 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara