Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
05.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:54
Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060119
|1,37
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,053120
|1,31
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,692986
|1,30
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,082547
|1,28
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,273876
|1,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013117
|6,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081978
|0,72
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,647273
|0,48
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,018416
|0,44
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,243143
|0,41
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,744401
|1,89
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,099455
|1,86
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,900378
|1,84
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050417
|1,78
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,118921
|1,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,629078
|1,16
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,345996
|1,15
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,537494
|0,99
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,774321
|0,82
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,108600
|0,60
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,217669
|1,54
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028773
|1,46
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,926444
|1,31
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,307996
|1,18
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,487844
|0,72
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,096294
|0,65
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,113054
|0,64
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,057534
|0,64
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033855
|0,64
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,049571
|0,64
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010305
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,080307
|0,05
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,024065
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,971795
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,063508
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500