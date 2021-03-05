Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

05.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:54
Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0601191,37
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,0531201,31
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,6929861,30
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0825471,28
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,2738761,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0131176,12
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0819780,72
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6472730,48
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0184160,44
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2431430,41
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,7444011,89
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0994551,86
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,9003781,84
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0504171,78
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,1189211,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6290781,16
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3459961,15
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,5374940,99
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,7743210,82
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1086000,60
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,2176691,54
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0287731,46
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,9264441,31
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,3079961,18
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4878440,72
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0962940,65
Garanti Portföy Altın Fonu0,1130540,64
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0575340,64
Fiba Portföy Altın Fonu0,0338550,64
Deniz Port. Altın Fonu0,0495710,64
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu0,0103050,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0803070,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0240650,05
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,9717950,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0635080,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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