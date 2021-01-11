En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

11.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:07
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,08 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,03 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,08 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,03 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,730891-4,39
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,984236-3,08
QNB Finans Portföy Altın BYF38,765776-3,03
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF43,943140-2,63
Gedik Portföy Altın Fon0,943969-0,86
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,058994-0,18
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,043880-0,14
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,639702-0,10
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,922144-0,03
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593440-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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