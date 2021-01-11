En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,39 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,08 ile "Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,03 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.