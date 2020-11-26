Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

26.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:53
Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,603641-0,28Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,846461-0,23Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,603641-0,28
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,846461-0,23
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238595-0,18
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu181,126145-0,13
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,022974-0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)15,944126-0,64
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,184243-0,54
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,609422-0,40
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,078807-0,33
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,034079-0,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,357578-0,13
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,368457-0,09
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,189608-0,07
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,037944-0,04
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,025346-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,175867-0,22
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,872009-0,18
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,961501-0,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,780864-0,15
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,061143-0,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,102928-0,30
İş Portföy Altın Fonu0,050149-0,22
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,064872-0,21
Garanti Portföy Altın Fonu0,127832-0,20
TEB Portföy Altın Fonu0,108721-0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
Hem suçlu hem güçlüler! Akıncı Üssü Davası'nın sanıklarından mahkemeye küstah tehditler
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu
Örgütten kaçan terörist tecavüz olaylarını böyle anlattı: Orada erkek kadın fark etmiyordu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü
Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü
Son dakika haberi | 'Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin'
Son dakika haberi | "Altına uzun vadeli yatırım yaptıysanız endişelenmeyin"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Hadise Berk Oktay İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Erkek Antalya Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 13:57:21. #1.15#
title