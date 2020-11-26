Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,603641-0,28Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,846461-0,23Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.