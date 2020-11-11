Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,85 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu", yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,01 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.