Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları

11.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:44
Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,85 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu", yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,01 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,85 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu", yüzde 3,49 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 3,01 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,263222 -3,85
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,827288 -3,49
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,024723 -3,01
Fiba Portföy Altın Fonu 0,041246 -3,00
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,036394 -2,98
İş Portföy Altın Fonu 0,053988 -2,97
TEB Portföy Altın Fonu 0,117156 -2,96
Garanti Portföy Altın Fonu 0,137619 -2,96
Deniz Port. Altın Fonu 0,060228 -2,95
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,069883 -2,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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