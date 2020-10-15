Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

15.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:16
Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581040 -0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581040 -0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,822054 -0,35
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231050 -0,34
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026213 -0,22
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 174,966175 -0,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036491 -0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,657241 -0,52
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,055324 -0,43
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,117188 -0,03
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 132,377852 -0,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112419 -0,40
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034405 -0,36
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,614328 -0,04
Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,764845 -0,04
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,675001 -0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,835676 -0,88
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,005651 -0,88
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,228962 -0,81
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063451 -0,61
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,953917 -0,48
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,039739 -0,92
TEB Portföy Altın Fonu 0,112636 -0,90
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045422 -0,90
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067238 -0,84
Garanti Portföy Altın Fonu 0,132352 -0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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