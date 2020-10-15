Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
15.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:16
Son dakika ekonomi haberi... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581040 -0,43
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,581040
|-0,43
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,822054
|-0,35
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,231050
|-0,34
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026213
|-0,22
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|174,966175
|-0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036491
|-0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,657241
|-0,52
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,055324
|-0,43
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,117188
|-0,03
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|132,377852
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112419
|-0,40
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034405
|-0,36
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,614328
|-0,04
|Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon
|1,764845
|-0,04
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,675001
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,835676
|-0,88
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,005651
|-0,88
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,228962
|-0,81
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063451
|-0,61
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,953917
|-0,48
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039739
|-0,92
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112636
|-0,90
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,045422
|-0,90
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067238
|-0,84
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132352
|-0,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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