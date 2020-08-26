Son Dakika | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,563267 -0,76 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225592 -0,57 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,802852 -0,49 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,248090 -0,23 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,271404 -0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,560376 -0,32 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,035131 -0,32 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,675559 -0,12 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,958206 -0,07 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042179 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,759724 -2,60 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076940 -2,46 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039358 -2,40 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063145 -1,97 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 13,788135 -1,93 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,302133 -1,15 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,303716 -1,10 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,721568 -1,08 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 0,995380 -0,99 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050494 -0,92 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,123818 -0,83 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,656949 -0,68 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060479 -0,28 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,833234 -0,28 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,867948 -0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 45,566021 -0,30 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038088 -0,27 İş Portföy Altın Fonu 0,049772 -0,27 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064506 -0,27 Garanti Portföy Altın Fonu 0,126628 -0,27

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA