Son dakika: Katar ve Umman askeri iş birliği anlaşması imzaladı

Katar ve Umman'ın, karşılıklı yatırım ve turizm ile askeri alanlarda iş birliği anlaşmaları imzaladığı bildirildi.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesini ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede siyasi, ekonomik, yatırım, ulaştırma ve turizm alanlarında ikili ilişkileri geliştirme olanakları ile bölgenin güven ve istikrarına katkı için Körfez'in sunacağı ortak çalışmalar ele alındı.

Katar Emiri Al Sani ile Umman Sultanı Heysem'in huzurunda iki ülke hükümetleri arasında bir dizi anlaşmalara imza atıldı.

Söz konusu anlaşmaların Katar ile Umman arasındaki askeri ilişkileri güçlendirecek iş birliğini de içerdiği ve vergi kaçakçılığıyla mücadelenin yanı sıra yatırım, deniz ulaşımı ve turizm alanlarında iş birliği anlaşmalarının sağlandığı ifade edildi.

Umman Sultanlığı, ülkeye yatırım çekme ve gelir kaynaklarını çeşitlendirme girişimleri doğrultusunda 2021 yılı içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi diğer Körfez ülkeleriyle de birtakım iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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