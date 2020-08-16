Son Dakika: Kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı
Son dakika gelişmesine göre Kayseri 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan şahıs Gaziantep'te yakalandı.
16.08.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:07
Kayseri 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan şahıs Gaziantep'te yakalandı.
Kayseri 3.Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten Öldürme" suçundan aranan şahıs, Gaziantep polisinin çalışmaları sonucu burç kavşağında yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA