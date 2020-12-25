Son dakika: Kastamonuspor'da kulüp başkanı Aygün'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberine göre Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da kulüp başkanı Enes Ege Aygün'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da kulüp başkanı Enes Ege Aygün'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Enes Ege Aygün Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başlamış olup, kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

9 Aralık'ta yaptırılan Kovid-19 testinde aralarında futbolcu, teknik heyet ve çalışanların bulunduğu 20 kişinin, 16 Aralık'ta ise 3 futbolcunun testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu