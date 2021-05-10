Son Dakika | Kastamonu'ya şehit ateşi düştü
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Son Dakika | Kastamonu'ya şehit ateşi düştü

Son Dakika | Kastamonu'ya şehit ateşi düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve Ankara GATA'da yoğun bakım ünitesinde 14 gündür tedavi altında bulunan Taşköprü nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve Ankara GATA'da yoğun bakım ünitesinde 14 gündür tedavi altında bulunan Taşköprü nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu.

Kastamonu Taşköprü ilçesi Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Murat Nar(24), TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanmıştı. 14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaralı asker Murat Nar tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi hastanesinde şehit oldu.

Acı haber şehidin Taşköprü ilçe merkezi Cami Kebir Mahallesi İnönü Caddesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin evine Türk Bayrakları asıldı.

Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Murat Nar'ın Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran Köyünde defnedilmesi bekleniyor.

(Akif Doğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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