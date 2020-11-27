Son dakika! Kastamonu ve Sinop'ta karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi
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Son dakika! Kastamonu ve Sinop'ta karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi

27.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:56
Son dakika! Kastamonu ve Sinop'ta karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi

Son dakika haberlerine göre Sinop ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 13 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Sinop ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 13 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Sinop'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Farklı noktalarda polis ekiplerince yapılan HES kodu denetiminde 4 kişinin karantina kurallarını ihlal ederek evden çıktığı tespit edildi.

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Sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 9 kişinin yurtlara yerleştirildiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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