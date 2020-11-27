Son dakika! Kastamonu ve Sinop'ta karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi

Son dakika haberlerine göre Sinop ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 13 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.