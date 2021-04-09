Son Dakika | Kastamonu Valisi Çakır, bir hasta ziyaretinden 42 Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi
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Son Dakika | Kastamonu Valisi Çakır, bir hasta ziyaretinden 42 Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kastamonu Valisi Çakır, bir hasta ziyaretinden 42 Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte bir hasta ziyaretinin ardından 42 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini belirtti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentte bir hasta ziyaretinin ardından 42 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini belirtti.

UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerince Yolkonak Kamp Merkezi'nde düzenlenen trafik kazası tatbikatını izleyen Çakır, gazetecilere, son iki ayda dikkat çekici şekilde Kovid-19 vaka sayılarında artış meydana geldiğini söyledi.

Kastamonu'da da kontrollü normalleşme sürecinde vaka artışı yaşandığını dile getiren Çakır, "Mart ayının başlarına kadar düşük vakalarla seyir halindeydik ama normalleşmeyle beraber artış yaşandı. Bugüne kadar denetim ekipleriyle sağlık ordumuza yardımcı olmaya çalışıyoruz ama şu da bir gerçek; bölgemizde mutant virüs oranı ve yayılım hızı çok yüksek. Buna bağlı olarak vakalarda ciddi artış var." ifadesini kullandı.

Vatandaşların uyarıları dikkate alması gerektiğinin altını çizen Çakır şöyle devam etti:

"Maalesef bütün ısrarlarımıza rağmen vatandaşlarımız bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermiyor. Daha önce de ifade ettim, herkesin polisi kendi vicdanıdır. Vatandaşımızın desteği olmadan hiçbir proje başarılı olamaz. Bu noktada belli aşamaya geldik. Kurallara büyük titizlikle riayet eden vatandaşlarımızı tenzih ediyorum ama hala bütün ısrarlarımıza rağmen kurallarımıza uymayan vatandaşlarımız var. Bir hasta ziyaretinden şu ana kadar 42 vaka tespit edildi. Sadece bir hasta ziyareti. Israrla uyarıyoruz; cenaze, taziye ziyaretlerimizi erteleyelim, hasta ziyaretlerini hiç yapmayalım. Şifa bulmuş hastaları, bu tür ziyaretlerle hepten hasta yapıyoruz. Bu konuda maalesef hala bazı vatandaşlarımızda gerekli hassasiyeti göremiyoruz."

Çakır, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını dile getirerek, "Ramazan ayındaki ilave kısıtlamalarla sürecin daha da kontrol altına alınacağını düşünüyorum. Hastanede belli bir yoğun bakım doluluk oranına ulaştık, normal seyrimizi aştık ama kriz halinde değiliz. Bazı servislerimizdeki yataklarımızı oralara kaydıracağız. Bu anlamda vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Her hastanenin bir kapasitesi var. Eğer artışın önüne geçemezsek şu an olmasa da ileride sıkıntı yaşayacağımız da bir gerçek." diye konuştu.

Aşının önemli bir koruyuculuk düzeyi bulunduğuna dikkati çeken Çakır sırası gelen vatandaşların aşı yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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