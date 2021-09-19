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Son dakika: Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Koronavirüs nedeniyle 99 kişi hastanede yatıyor, 17 kişi de entübe edildi"

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Sağlık

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Koronavirüs nedeniyle 99 kişi hastanede yatıyor, 17 kişi de entübe edildi" Kastamonu Valisi Avni Çakır, koronavirüsten dolayı şu anda Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 99 vatandaşın Covid-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü, 17 vatandaşlarında...

Kastamonu Valisi Avni Çakır: "Koronavirüs nedeniyle 99 kişi hastanede yatıyor, 17 kişi de entübe edildi"

KASTAMONU - Kastamonu Valisi Avni Çakır, koronavirüsten dolayı şu anda Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 99 vatandaşın Covid-19 hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü, 17 vatandaşlarında yoğun bakımda entübe edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını açıkladı. İnsidans haritasına göre Kastamonu 289'a yükselerek en çok vakası artan iller arasında da beşinci sıraya yerleşti. Artış gösteren vakaların nedenine değinen Vali Avni Çakır, Kastamonu'da koronavirüs ile ilgili ciddi bir sıkıntının yaşanmadığını belirterek, "Hastanede 99 vatandaşımız, 17 vatandaşımız da yoğun bakımda entübe şeklinde tedavi görüyor. Bu bizim kapasitemizin yüzde 40'ına tekabül ediyor. Şu ana kadar çok ciddi bir sıkıntımız yok" dedi.

Ayrıca başta maske konusu olmak üzere tedbirler noktasında gevşeme olduğuna değinen Vali Çakır, buna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, vatandaşları da aşı olmaya davet etti.

"Hastane de doluluk oranı yüzde 40'a ulaştı"

Hem Türkiye'nin hem de Kastamonu'nun gündemindeki konulardan bir tanesinin Kovid-19 ve bununla ilgili rakamlar olduğuna dikkat çeken Vali Çakır, Türkiye ortalamasında vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığını hatırlattı. Vali Çakır, özellikle Bozkurt'ta yaşanan sel afetinden sonra ciddi bir yoğunluğun yaşandığını ancak bunun rakamlara yansımasının olmadığını söyledi.

Vali Çakır, şöyle konuştu: "Haziran ayından itibaren sosyal hayatımız tüm canlılığıyla yaşanıyor. Bütün iş yerleri açık her türlü sosyal faaliyet düğün organizasyon, spor müsabakaları yapılıyor. Ama sevindirici bir şey ki hem rakam hem de aşılama konusunda Türkiye'de iyi illerden birisiyiz. Vaka sayılarımızın artmasına rağmen hastaneye yatan hem ayakta tedavi gören hem de yoğun bakım sayılarımız geçtiğimiz yıla göre çok daha iyi ölçülerde. Bugünkü rakamlara bakacak olursak; hastanede 99 vatandaşımız, 17 vatandaşımız da yoğun bakımda entübe şeklinde tedavi görüyor. Bu bizim kapasitemizin yüzde 40'ına tekabül ediyor. Şuana kadar çok ciddi bir sıkıntımız yok. Süreç ilerledikçe başta maske kullanmak olmak üzere gerekli tedbirlerde bir gevşeme olduğu da bir gerçek. Bununla alakalı biz kontrollü bir normal hayatı beklediğimiz için vatandaşlarımızı bilgilendirme kontrollü faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu noktada herkesin en iyi polisi kendi vicdanı ve gayreti. O sebeple vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet"

"Aşılamada yüzde 80'lere ulaştık"

Okulların da yüz yüze eğitim ve öğretime başladığını ve bu noktada tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Vali Çakır, "Velilerimiz de bu konuda çok daha hassas olması gerekiyor. Ama tekrar söylüyoruz. Vaka sayılarımız şuan kontrol edilebilir seviyede. Hastanelerimizde ciddi bir yoğunluğa sebebiyet vermedi. Bu da tamamen aşılamada yüzde 80'lere yaklaştığımızdan kaynaklandı. Aşı olamayan vatandaşlarımız varsa aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum. Daha önce aşı olan vatandaşlarımız varsa da üçüncü doz aşılarını, Sağlık Bakanlığı'mızın, bilim insanlarının tavsiye ve yönlendirmeleri doğrultusunda bir an önce yaptırmalarını diliyorum" dedi.

Bozkurt Kültür Merkezinde hizmet verecek olan Bozkurt Hükümet Konağı ile Bozkurt İlçe Emniyet Müdürlüğü binalarının tadilat ve onarım çalışmalarını da yerinde inceledi. Vali Çakır, yüklenici firma tarafından binaların bu ayın 25'ine kadar tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanarak hizmete alınacağını kaydetti.

Son dakika: Kastamonu Valisi Avni Çakır: Koronavirüs nedeniyle 99 kişi hastanede yatıyor, 17 kişi de entübe edildi

Son dakika: Kastamonu Valisi Avni Çakır: Koronavirüs nedeniyle 99 kişi hastanede yatıyor, 17 kişi de entübe edildi

Son dakika: Kastamonu Valisi Avni Çakır: Koronavirüs nedeniyle 99 kişi hastanede yatıyor, 17 kişi de entübe edildi

Son dakika: Kastamonu Valisi Avni Çakır:
İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri
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