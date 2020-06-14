Son dakika! Kastamonu Valiliğinden 'koronavirüs' uyarısı
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Son dakika! Kastamonu Valiliğinden 'koronavirüs' uyarısı

Gelen son dakika haberlerine göre KASTAMONU Valiliği, kent genelinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Son dakika! Kastamonu Valiliğinden 'koronavirüs' uyarısı
14.06.2020 23:26 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:33

KASTAMONU Valiliği, kent genelinde koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. 

Kastamonu Valiliği, koronavirüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerinde koronavirüs vakalarında son günlerde artış eğilimi göze çarpmaktadır. Ağız ve burunu kapatacak şekilde maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile işyerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olup; bu kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz etmektedir. Denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırılmıştır. Kurallara uymayan kişi ve işyerlerinin 155 ve 156 numaralı telefonlara ihbarının yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve koronavirüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması önem arz etmektedir." denildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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