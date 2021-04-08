Son dakika: Kastamonu Üniversitesinde son sınıf ve mezun öğrencilere çevrim içi girişimcilik eğitimi verilecek
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Son dakika: Kastamonu Üniversitesinde son sınıf ve mezun öğrencilere çevrim içi girişimcilik eğitimi verilecek

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son dakika: Kastamonu Üniversitesinde son sınıf ve mezun öğrencilere çevrim içi girişimcilik eğitimi verilecek

Son dakika haberler: Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde üniversite son sınıf ve mezun öğrencilere verilecek olan "Temel Düzey Girişimcilik Eğitimi" başvuruları sonuçlandı.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde üniversite son sınıf ve mezun öğrencilere verilecek olan "Temel Düzey Girişimcilik Eğitimi" başvuruları sonuçlandı.

Kastamonu Teknokent AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Erol Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliklerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

Farklı üniversite ve bölümlerden başvurular bulunduğuna işaret eden Tekin, "Başvuran 520 genç girişimci adayının 200'ü erkek, 320'si kadınlardan oluşuyor. Kadınların sayısının çoğunlukta olması girişimciliğe ilgi açısından mutluluk verici. 285 iş fikri sunulan programa, jüri tarafından belirlenen 87 girişimci adayı kabul edildi. Üniversitelerdeki girişimcilik dersleri, genç girişimci adaylarının bu programlara katılımını teşvik etmesi bakımından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı

Temel Düzey Girişimcilik Programı ile ortaya çıkacak fikirlerin Teknokent Girişim Vadisi Kuluçka Merkezi için büyük bir fırsat olacağını vurgulayan Tekin şunları kaydetti:

"Ortaya çıkacak fikirlerin yeşermesi ile Girişim Vadisi markası adı altında kurulacak Kuluçka Merkezi, Batı Karadeniz bölgesi için bir rol model oluşturacaktır. Bu çerçevede esasen Temel Düzey Girişimcilik Programı, Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan öğrenci ve mezunlara ulaşmak adına yoğun bir çalışma gerçekleştirerek duyuruya çıkmıştı. Gelinen noktada ise Ankara, İstanbul, Sakarya'nın da yer aldığı farklı üniversitelerden programa başvuran genç girişimci adayları oldu. Programın ikinci ve üçüncü aşamalarının da planlanması söz konusu olacaktır."

Çevrim içi olarak 16 Nisan-28 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 40 saatlik eğitimin ardından girişimci adaylarına sertifika verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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