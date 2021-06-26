Son dakika! KASTAMONU - Geleneksel yöntemlerle yapılan taş fırınlar ilgi görüyor
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Son dakika! KASTAMONU - Geleneksel yöntemlerle yapılan taş fırınlar ilgi görüyor

Son dakika! KASTAMONU - Geleneksel yöntemlerle yapılan taş fırınlar ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde eski yöntemlerle yapılan taş fırınlar, ilgi görüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde eski yöntemlerle yapılan taş fırınlar, ilgi görüyor.

Tosya yemek kültüründe önemli yer tutan taş fırınlar, özellikle ramazan aylarında oldukça fazya kullanılıyor.

İlçede 25 yıldır taş fırın yapan Abdullah Tavla, AA muhabirine, ilçedeki taş fırını geleneğinin Osmanlı dönemine dayandığını söyledi.

Fırın imalatının usta çırak ilişkisiyle yüzlerce yıldır devam ettiğini anlatan Tavla, "Taş fırının yapımına yığma tuğla ile başlıyorum. Tabanını ördükten sonra hasır kalıbını çakıyor, içine demir koyarak betonunu atıyorum. Taş fırının geleceği yeri, fırının büyüklüğüne göre gömme beton yapıyorum. Isısını muhafaza etmesi için en alta cam kırıkları, üstüne tuz, en üste de ateş tuğlası döşeyerek fırının tabanını yapıyoruz. Daha sonra büyüklüğüne göre merkezi bularak fırının yan duvarlarını takoz tuğla ile örüyorum." dedi.

Yemeklerin altı ile üstünün aynı oranda pişmesinin taş fırını diğer fırınlardan ayıran en önemli özellik olduğunu belirten Tavla, "Örgü işi bittikten sonra fırının dışını, örgüde kullandığım içinde saman olan çamur ile sıvıyorum. Fırının ısısını muhafaza edebilmek için bu sıvanın üzerini izolasyon malzemesi ile kaplıyorum ve üzerini tekrar sıvıyorum. Fırının ön kısmına baca ekliyorum. " ifadelerini kullandı.

Taş fırınların ilçede genellikle ramazan aylarında kullanıldığını aktaran Tavla, şunları kaydetti:

"Taş fırınları, salgın döneminde aralıksız inşa etmeye başladık. Vatandaşlarımız meyve bahçelerine taş fırın inşa ettiriyorlar. Son dönemlerde taş fırın yaptırmak isteyen vatandaşlar sıraya girdi. Bu zamana kadar 250'den fazla taş fırın inşa ettim. Geçmiş dönemlerde sadece ramazan aylarında kullanılan taş fırınlar, bugünlerde neredeyse her gün kullanılır oldu."

Meyve bahçesine taş fırın inşa ettiren Mehmet Acar ise taş fırınlarda çocukluklarında her türlü yemek pişirildiğini dile getirerek, "Salgın nedeniyle evlerimize kapanmak zorunda kaldık. Salgın rahatlar rahatlamaz, içinde evi olan kendi meyve bahçemize taşındık. Bağımıza taş fırın inşa ettirdik. Allah nasip ederse her gün kullanacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar

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