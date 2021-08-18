Son dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi adliyeye sevk edildi

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi olan ve İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet Ö. Kastamonu'ya sevk edildi.