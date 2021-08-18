Son dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi adliyeye sevk edildi
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Son dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi adliyeye sevk edildi

Son dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde yıkılan bir binanın müteahhidi adliyeye sevk edildi
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi olan ve İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet Ö. Kastamonu'ya sevk edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi olan ve İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet Ö. Kastamonu'ya sevk edildi.

Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınan Mehmet Ö, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Kastamonu'ya gönderildi.

Şüphelinin, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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