Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınları kontrol altına alındı
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Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınları kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Taşköprü ve Seydiler ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'nun Taşköprü ve Seydiler ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Taşköprü Obrucak köyündeki ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin yanı sıra köy sakinleri de müdahale etti. Yangın, çıktığı alanın yakınında bulunan buğday tarlalarına sıçramadan kontrol altına alındı.

İkinci yangın ise Seydiler ilçesinde çıktı. İlçeye bağlı Karaçavuş köyünde ormanlık alanda duman çıktığını gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına kısa sürede olay yerine giden orman arasözleri ile Seydiler ve Devrekani İlçe İtfaiye ekipleri müdahale etti. Her iki yangın da ekiplerin ve köy sakinlerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken yaklaşık 15 dekar ormanlık alanın zarar gördü. Taşköprü ve Seydiler ilçelerinde yangının çıktığı noktalarda soğutma çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU

Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınları kontrol altına alındı
Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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