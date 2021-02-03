Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
03.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:45
Son dakika haberi... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları da sona erdi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları da sona erdi.
Çiftkıran köyü Kargacık Mahallesi ormanlık alanda dün çıkan yangına, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale etti.
Yangın kontrol altına alınırken ekiplerin ormanlık alanda yürüttüğü soğutma çalışmaları da tamamlandı.
Yangında zarar gören alanın belirlenmesi için ölçüm yapılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor