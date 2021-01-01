Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
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Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

01.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:20
Son Dakika | Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınını soğutma çalışmaları sona erdi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınını soğutma çalışmaları sona erdi.

İlçeye bağlı Sofçular köyü ormanlık alanında dün çıkan yangının kontrol altına alınmasıyla başlatılan soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangına Araç ve Samatlar Orman İşletme müdürlüklerine bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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