Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı

09.10.2020 00:31 | Son Güncelleme: 09.10.2020 01:27

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Şeyhömer köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına İnebolu Belediyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

Yaklaşık 12 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Söndürme çalışmaları sırasında vücudunda kısmi yanıklar oluşan Satiye Cıvgın'ın (60) İnebolu Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Köy sakinlerinden Ahmet Esen, gazetecilere, yangının öğle saatlerinde başladığını belirterek, "Köye 300 metre kadar yaklaşınca biraz panik yaptık. Herkes, çoluk çocuk yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındığında rahatladık." dedi.

Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı
Kastamonu'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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