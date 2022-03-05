Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda metamfetamin, esrar ve bonzai maddesi, ecstasy hap, reçeteye tabi hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - KASTAMONU

Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika! Kastamonu'daki 3 ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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