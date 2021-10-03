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Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İNEBOLU, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik takip sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde imali ve ticaretini yapan F.Z'nin İstanbul'dan İnebolu'ya uyuşturucu getirdiğini tespit etti.

Jandarma tarafından ilçede düzenlenen operasyonda F.Z'nin üst aramasında ve aracında 28 uyuşturucu hap ile satışa hazır paketlerde 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Z, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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