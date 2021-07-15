Son dakika... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı

Son dakika... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan 7 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen bir şebekeye yönelik İnebolu ilçe merkezine bağlı Durupınar ve Uluyol köyleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli...
Son dakika haberleri | İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli...
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Sezen Aksu Petek Dinçöz Şahan Gökbakar
Spor Salih Uçan Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 00:17:58. #1.15#

title