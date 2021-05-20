Son dakika: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kent merkezinde 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Ekiplerce operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 644 adet reçeteye tabi hap, 1,36 gram bonzai, 1,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirdi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu