Son dakika: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik kent merkezinde 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce operasyon yapılan adreslerdeki aramalarda 644 adet reçeteye tabi hap, 1,36 gram bonzai, 1,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirdi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği 'Onur Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
Son dakika... Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.
'Şu güzelliğe bak, ben seni yerim' dediği ayı, dönüp poz verdi
"Şu güzelliğe bak, ben seni yerim" dediği ayı, dönüp poz verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Hakan Arslan Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 20:30:11. #1.15#

title