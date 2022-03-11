Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Haberler

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Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında üç ayrı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda cannabinoid, metamfetamin, reçeteye tabi hap ve iki adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıstan 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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