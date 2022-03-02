Son dakika! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Son dakika! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda bir miktar metamfetamin maddesi, ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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