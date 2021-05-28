Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü'de uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada 397,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,06 gram metamfetamin, reçeteye tabi 4 hap, 0,09 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2'sinin işlemleri sürüyor.

Kent merkezinde gerçekleştirilen diğer operasyonda ise 0,09 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika | Kastamonu'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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