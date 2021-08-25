Son Dakika | Kastamonu'da uçuruma devrilen traktörün sürücüsü öldü
Son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uçuruma devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çaybaşı Köyü Muhtarı Hüseyin Çiftçi, köyün yaylasına giderken Hüseyin Garip'e ait 19 ET 428 plakalı traktörün uçuruma devrilmiş halde olduğunu gördü.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Garip'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Garip'in cesedi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar