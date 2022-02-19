Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika! Kastamonu'da üç ayrı uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi... Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kastamonu'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda çeşitli miktarlarda kannabinoid, metamfetamin maddesi, reçeteye tabi hap, ecstasy hap, uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve sahte para ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Kastamonu, Narkotik, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title