KASTAMONU - Tarihi eserlerle yakalanan kişi gözaltına alındı
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KASTAMONU - Tarihi eserlerle yakalanan kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda, üst araması ve evinde çok sayıda tarihi eser bulunan kişi gözaltına alındı.

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Kastamonu'da düzenlenen operasyonda, üst araması ve evinde çok sayıda tarihi eser bulunan kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya ilçesi Sapaca köyünde F.İ'nin evinde tarihi eserler bulundurduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonda F.İ'nin evi ve üst aramasında, 9 sikke, kolye, heykel, tarihi eser niteliğinde 8 metal obje ve kılıç ile tarihi eser aramada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

F.İ, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KASTAMONU - Tarihi eserlerle yakalanan kişi gözaltına alındı
KASTAMONU - Tarihi eserlerle yakalanan kişi gözaltına alındı
KASTAMONU - Tarihi eserlerle yakalanan kişi gözaltına alındı
KASTAMONU - Tarihi eserlerle yakalanan kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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