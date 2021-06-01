Son dakika: Kastamonu'da suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı

Son dakika haber... KASTAMONU'da polisin, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

KASTAMONU'da polisin, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü yapılanmasına yönelik yapılan çalışmanın ardından harekete geçti. 12 ekiple 40 personelin katıldığı operasyonda 6 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 15 adet çeşitli kişiler adına düzenlenmiş senet ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı