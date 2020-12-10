Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
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Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı

10.12.2020 12:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:45

Son dakika gelişmesine göre Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı Kastamonu'da son 10 yılda 471 kişi mantardan zehirlendi Kastamonu'da son 10 yılda 471 kişinin yedikleri mantarlar zehirlenmesi ve 2 kişinin de hayatını kaybetmesi sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, vatandaşları bilinçlendirmek...

Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı

Kastamonu'da son 10 yılda 471 kişi mantardan zehirlendi

KASTAMONU - Kastamonu'da son 10 yılda 471 kişinin yedikleri mantarlar zehirlenmesi ve 2 kişinin de hayatını kaybetmesi sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sokak sokak gezerek broşür dağıttı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından mantar zehirlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Son 10 yılda Kastamonu'da 471 vatandaşın zehirlenmesine sebep olan mantarlar, 2 vatandaşın da ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine harekete geçen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu yıl benzeri olayların yaşanmaması için el broşürleri hazırlayarak halkı bilgilendirdi.

Çalışma hakkında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Zehirlenmelere hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylara sebebiyet vermemek amacıyla ormanlardan cinsi bilinmeyen mantarlar toplanmamalı ve daha önce aynı yerden toplanmış olsa bile farklı bir cins olabileceği ve zehirleyebileceği unutulmamalıdır. Mantar zehirlenmelerinin organ kaybına sebep olabileceği ve ölümle sonuçlanabileceği bilinmelidir. Kastamonu Valiliğinin desteğiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı olarak geliştirilen proje kapsamında hazırlanan 'Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme broşürleri' vatandaşlarımızın görebileceği yerlere asılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı
Son dakika haber: Jandarmadan mantar zehirlenmelerine karşı broşürlü uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU

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