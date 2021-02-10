Son dakika: Kastamonu'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika: Kastamonu'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

10.02.2021 17:55 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:58
Son dakika: Kastamonu'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Kastamonu'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik kentte 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 1319 adet doldurulmuş makaron, 8 litre etil alkol, 2 kurusıkı tabanca, elektrikli sigara sarma makinesi ile 2,5 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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