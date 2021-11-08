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Son dakika... Kastamonu'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika... Kastamonu'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Kastamonu-Sinop kara yolunun Alatarla köyü mevkisinde plakası belirlenemeyen Erkan A. idaresindeki otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Metin Öztürk'e çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özkürk'ün yol kenarına park ettiği otomobilinden inerek yolun karşısındaki benzinliğe geçmek istediği öğrenildi.

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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