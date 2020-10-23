Son dakika! Kastamonu'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Kastamonu'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

23.10.2020 21:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:40
Son dakika! Kastamonu'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Araç ilçesi Oycalı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine, Samatlar ve Araç Orman İşletmek Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Falcao Erol Bulut Okan Buruk Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Bursa Bakan Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Kastamonu'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 21:41:41. #1.14#
title