Son dakika! Kastamonu'da orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
23.10.2020 21:37 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:40
Son dakika gündem haberi: Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Araç ilçesi Oycalı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine, Samatlar ve Araç Orman İşletmek Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor