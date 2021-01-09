Son dakika! Kastamonu'da orman yangınına müdahale ediliyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İnebolu'nun Göçkün köyüne bağlı Mikail Mahallesi'nde fındık bahçesinde yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

İlk müdahaleyi köylülerin yaptığı yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Örtü yangını şeklinde başlayan yangın, çam ağaçlarının bulunduğu alana da sıçradı.

Yangına, İnebolu, Bozkurt ve Küre Orman İşletme Müdürlüğü ile İnebolu, Bozkurt ve Abana Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Göçkün köyü Muhtarı Ersin Codur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının saat 11.30 sıralarında başladığını söyledi.

İlk müdahaleyi köylülerle yaparak itfaiyeyi aradıklarını belirten Codur, "İtfaiye ekiplerimiz yangına müdahale ediyor. Yangının ilk bilgilere göre, bir vatandaşın tarlasında ot yakarken çıktığı söylendi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldırım