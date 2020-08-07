Son Dakika | Kastamonu'da orman yangını (2) Son dakika habere göre BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN KONTROL ALTINDATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN KONTROL ALTINDATarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kastamonu Cide orman yangını, ekiplerimizin yoğun müdahalesiyse kontrol altına alınmıştır, soğutma çalışmaları devam etmektedir dedi. Pakdemirli ayrıca, yangına havadan müdahale anına yönelik görüntü de paylaştı.

Kaynak: DHA