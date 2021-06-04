Son dakika: Kastamonu'da organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
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Son dakika: Kastamonu'da organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Son dakika: Kastamonu'da organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kastamonu'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince mafya tipi çıkar amaçlı suç örgütü yapılanması içinde bulunan ve "Nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, şantaj, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, özel hayatın gizliliği" gibi suçlar gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik 1 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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Son dakika: Kastamonu'da organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı - Haberler
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