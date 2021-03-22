Son dakika... Kastamonu'da Kovid-19 vakalarında artış görülen ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Kastamonu'da Kovid-19 vakalarında artış görülen ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

22.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:46
Son dakika... Kastamonu'da Kovid-19 vakalarında artış görülen ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ilçedeki okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ilçedeki okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Vekili Mehmet Akif Temur başkanlığında toplandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 yayılımının önlemesi amacıyla ilçedeki okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, uzaktan eğitime devam edileceği ifade edildi.

İnebolu ilçesinde de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Atatürk Ortaokulunda yüz yüze eğitime 23 Mart Salı gününden itibaren 6 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Okulda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Kastamonu'da Kovid-19 vakalarında artış görülen ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 17:47:06. #1.16#
title