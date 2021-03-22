Son dakika... Kastamonu'da Kovid-19 vakalarında artış görülen ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

Edinilen son dakika haberine göre Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ilçedeki okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle ilçedeki okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Vekili Mehmet Akif Temur başkanlığında toplandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 yayılımının önlemesi amacıyla ilçedeki okullarda yüz yüze eğitime 14 gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kararda, uzaktan eğitime devam edileceği ifade edildi.

İnebolu ilçesinde de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Atatürk Ortaokulunda yüz yüze eğitime 23 Mart Salı gününden itibaren 6 gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Okulda uzaktan eğitime devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu