Son dakika: Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle bir okulda eğitime ara verildi
19.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:55
Son dakika haberler... Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir okulda eğitime ara verildiği bildirildi.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir okulda eğitime ara verildiği bildirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Tahir Yılmaz başkanlığında yaptığı toplantıda, Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, eğitime 19-26 Mart tarihlerinde ara verilmesi kararlaştırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, okulun pansiyonunun da kapatılarak, uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor