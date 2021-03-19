Son dakika: Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle bir okulda eğitime ara verildi
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Son dakika: Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle bir okulda eğitime ara verildi

19.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:55
Son dakika: Kastamonu'da Kovid-19 nedeniyle bir okulda eğitime ara verildi

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir okulda eğitime ara verildiği bildirildi.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bir okulda eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Tahir Yılmaz başkanlığında yaptığı toplantıda, Doğanyurt Yatılı Bölge Ortaokulu'nda, eğitime 19-26 Mart tarihlerinde ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, okulun pansiyonunun da kapatılarak, uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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