Son Dakika | Kastamonu'da Kaymakam Açıkgöz ve eşi İdlib'de 4 briket ev yaptıracak
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Son Dakika | Kastamonu'da Kaymakam Açıkgöz ve eşi İdlib'de 4 briket ev yaptıracak

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'da Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz ile eşi, İdlib'de 4 briket ev yaptırma kararı aldı.

Son Dakika | Kastamonu'da Kaymakam Açıkgöz ve eşi İdlib'de 4 briket ev yaptıracak
02.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:28

Kastamonu'da Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz ile eşi, İdlib'de 4 briket ev yaptırma kararı aldı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına Kaymakam Açıkgöz ve eşi Şeyma Açıkgöz, aileleriyle birlikte 4 briket ev yapımı için 24 bin lira bağışta bulundu.

Açıkgöz, yüz binlerce kişinin evsiz kaldığı İdlib'de yaşanan insani drama "dur" demek adına Türkiye Cumhuriyeti olarak 50 bin briket ev inşa edilmesi için çalışma başlatıldığını hatırlattı.

Hatay'a yakın bölgede kurulacak bu evler sayesinde binlerce mazlum ailenin kışı soğukta geçirmekten kurtulacağını vurgulayan Açıkgöz, "Cide Kaymakamlığı olarak sadece birkaç günde rekor düzeyde katılım yakaladık. Biz, eşimle bir briket ev bağışlama planı yapmıştık fakat hem eşimin ailesi hem kendi ailem kampanyadan haberdar olunca katılmak istediler. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu vesileyle 4 briket ev ile kampanyaya katılmak nasip oldu." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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