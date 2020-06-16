Son Dakika | Kastamonu'da karantina altındaki 8 gardiyanın testi pozitif çıktı
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Son Dakika | Kastamonu'da karantina altındaki 8 gardiyanın testi pozitif çıktı

Son dakika haberlerine göre Kastamonu'da korona virüs tedbirleri kapsamında idari izinden döndükten sonra bir yurtta 14 gün karantina altına alınan 8 infaz ve koruma memurunun testleri pozitif çıktı.

Son Dakika | Kastamonu'da karantina altındaki 8 gardiyanın testi pozitif çıktı
16.06.2020 13:24 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:28

Kastamonu'da korona virüs tedbirleri kapsamında idari izinden döndükten sonra bir yurtta 14 gün karantina altına alınan 8 infaz ve koruma memurunun testleri pozitif çıktı. Memurlar hastanede tedavi altına alınırken, kaldıkları yurtta ise geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında Kastamonu'da cezaevlerinde görev yapan infaz ve koruma memurları, idari izne gönderilmişti. 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasıyla idari izinde olan memurlar tekrar göreve çağrıldı. İdari izinden dönen infaz ve koruma memurları, virüs tedbirleri kapsamında bir yurtta 14 gün süreyle karantina altına alındı. Yurda alınırken yapılan ilk testlerinde sonuçları negatif çıkan gardiyanlardan 8 kişinin son yapılan testleri ise pozitif çıktı. Yurtta karantina altında kaldıkları sırada testleri pozitif çıkan 8 infaz ve koruma memuru, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, idari izinden dönen gardiyanların kaldıkları yurtta geniş çaplı dezenfekte çalışması yapıldı. Dezenfekte çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte idari izinden çağrılan diğer infaz ve koruma memurları da tekrar aynı yurtta karantina altına alındı. Ayrıca yurtta kalan ve testleri pozitif çıkan infaz ve koruma memurlarının, cezaevlerinde görev almadıkları öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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