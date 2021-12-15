Son dakika... Kastamonu'da kaçak tütün operasyonu

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir şahsa ait adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün yan ürünlerinin satışının engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, il merkezinde 1 şahsa ait 1 işyeri, 1 ev ve 1 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 340 adet doldurulmuş makaron, 3 bin 200 adet boş makaron, 100 adet TAPDK bandrolü, 2,5 kilogram açık kıyılmış tütün, 4 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlattı. - KASTAMONU

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