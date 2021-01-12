Son dakika: Kastamonu'da jandarmadan öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi

Kastamonu'da jandarma tarafından öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verildi.

Jandarma ekiplerince, merkeze bağlı Durucay köyü ilkokulunda eğitim gören öğrencilere "Evdeyim trafik kuralları aklımda, trafikte her yıl daha iyiye" temaları kapsamında eğitimde genel trafik kuralları, okul servisi aracında uyulması gereken kurallar, trafik kazaları, yolun karşısına geçme kuralları, trafik ve işaretleri, araçlarda uyulması gereken kurallar, oyun alanları ve bisiklet kullanma kuralları anlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından bu tür eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor