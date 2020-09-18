Son dakika! Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
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Son dakika! Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika! Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
18.09.2020 11:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:28

Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 6 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine Daday ilçesi Köşeler köyünde çalışma başlattı.

Bölgede kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 2 dedektör ile kazı yapmakta kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Bu arada, jandarmanın Taşköprü ilçesi Alambatak köyünde düzenlediği operasyonda ise R.K'nin evinde 7 boşluk arama çubuğu, oğlu A.K'nin evinde ise 3 define arama dedektörü ile üzerinde çeşitli işlemler yapılmış taş obje ele geçirildi.

Baba ve oğlu gözaltına alındı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Özgür Alantor
Özgür Alantor
AA Editörü
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