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Son Dakika | Kastamonu'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Kastamonu'da iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Belediye İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

TAŞKÖPRÜ, KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Belediye İş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Vatandaşlar tarafından duman görülmesi üzerine 112 Acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Rıdvan Uçar, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çatal, AA muhabirine, "Belediye İş Merkezi çatısında çıkan ufak çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Rabbim beterinden korusun." dedi.

Bacadan çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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