Son dakika... Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

AA / Erkut Kargın - Haberler | Güncel
Son dakika... Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Yasin Şan'ın kullandığı 34BH 5758 plakalı otomobil, İğdir köyü yakınlarında Davut İşleyen idaresindeki 81 BF 156 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücülerin yanı sıra otomobillerdeki Adnan, Elif, Fahriye ve Furkan Şan, Nedime, Eylül ve Irmak Boğaz ile Ayşe ve Kardelen İşleyen yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Erkut Kargın - Son Dakika Haberleri

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